新北市府公安小組執行公安稽查。（新北市消防局提供）

副總統賴清德昨（30）日到新北市板橋幫民進黨新北市長候選人林佳龍輔選時，以韓國梨泰院事件為例，批評新北市政府發生過八仙塵爆，根據遠見雜誌評鑑，公安相關排行都掉到10名之外。新北市消防局今（31）日提出實證反駁，新北市包含行政院災害防救評核連續9年、災害防救演練連續8年、消防署各項消防評鑑連續8年、災防深耕計畫評鑑連續4年，都獲得第一名的最高肯定，指賴清德質疑新北公安差是錯誤言論。

消防局表示，新北公安小組自2011年3月成立以來，各項公安成效有目共睹、屢創佳績，反觀林佳龍先生在擔任台中市長期間，遠見雜誌2015年至2018年公布的縣市總體競爭力大調查，有關公共安全與消防指標，台中市連續4年皆為六都吊車尾；然而，新北市除該項指標皆在六都名列前茅外，在全國性的評核皆多年榮獲全國第一的優異成績，包括行政院災害防救評核、災害防救演練及消防署各項消防評鑑、災防深耕計畫評鑑等，都連年獲得第一名的肯定。

消防局指出，新北公安除了各項評鑑名列前茅外，各項數據指標也顯見新北市公共安全成效持續進步，包含消防署自2017年起修正火災統計定義以真實呈現火災數據，新北市2017至2018年平均每10萬人火災發生件數約為81.5件、台中市約為136.2件。另統計2018年至2012年火災下降率，新北市更創火災件數下降46.41％佳績。

另外，新北公安小組每周召開專案管制會議、每2個月召開公安督導會報，針對八大行業、逃生避難弱勢（大型出租套房、補習班及養護機構等）及高容留場所（大型賣場、電影院等）等進行稽查，要求業者確實依規定設置各項避難逃生設施及消防安全設備。自2011年3月至2018年12月共計執行8249家，輔導改善7224家；2019年至2022年9月共計執行3520家，輔導改善2706家。

新北公安小組11年來鎖定各個角落的火災高風險、治安及公安疑慮死角，加強公安聯合稽查並予以根除，累計完成重大公安缺失強制拆除或斷水斷電合計446家；色情疑慮養生館從347家，下降至28家；無照網咖從157家全數清零，且持續維持至今；針對老福機構、托嬰中心、學生、外籍移工宿舍等避難弱勢場所，每年聯合稽查逾100次，並專案改善近500間違規出租套房，這樣的成效也讓新北市治安、公共安全相關評鑑屢獲全國佳績。

消防局強調，新北公安小組各項成果有目共睹，打造新北安全城是市府團隊努力的成果，呼籲選舉期間各競選團隊勿用政治語言來抹煞同仁的用心，每位市府同仁都有維護公共安全的決心，未來將繼續站在第一線為市民打拚奮鬥，共同守護新北市民的安居樂業。