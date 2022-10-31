國民黨台中市長候選人盧秀燕選總部10月31日舉辦不動產聯盟後援會，現場有600名支持者不畏風雨力挺到底。（盧秀燕競總提供）

國民黨台中市長候選人盧秀燕選總部10月31日舉辦不動產聯盟後援會，現場有600名支持者不畏風雨力挺到底。（盧秀燕競總提供）

拉抬選情，國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部今天舉辦不動產聯盟、地政團體後援會成立活動，即便天空下著雨，晚間不動產聯盟後援會現場仍齊聚600名支持者，「凍蒜」聲不斷，齊為盧秀燕加油；盧秀燕也在台上深深一鞠躬，感謝大家風雨同心，一路力挺。

今天晚上台中下著陣陣大雨，仍有超過600名不動產相關行業支持者不減熱情的參加盧秀燕後援會成立活動，高喊「凍蒜」、力挺盧秀燕，現場燕子戰旗旗海飄揚。盧感謝風雨故人來，她說，雪中送炭特別溫暖。

盧秀燕表示，她是地政系畢業，了解城市發展與不動產行業有很大關係，就任市長後，在2019年調降地價稅，有超過90％市民受惠；台中捷運綠線去年通車、民眾搭高鐵可直接轉乘到市區，而會展中心及綠美圖等重大建設都在任內動工，台中巨蛋也已進入招標階段，台中的重大建設都在進行中，呼籲支持者認同她的執行力，讓她繼續建設台中。

後援會總會長林金雄說，盧市府團隊過去4年努力打拼，他感受很深；台中市是受到國際認證的宜居城市，漂亮的台中需要認真經營、細心照顧，台中在盧秀燕帶領下進步很多，讓他感到驕傲。