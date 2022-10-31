周一下午，海南島文昌衛星中心的長征5B火箭順利發射，搭載的「夢天」實驗艙與「天河」核心艙順利對接，這意味著天宮太空站的T型主體結構正式完成，這對中國大陸的太空發展工程，具有里程碑的意義。

美聯社報導，從火箭發射之前，文昌衛星中心就聚集了一大群業餘攝影師、太空愛好者在附近守候，許多人揮舞著代表大陸的旗幟，穿著印有中國字樣的T恤，代表了深厚的民族自豪感，以及中國大陸的技術進步。

完成了Ｔ型結構的天宮太空站，中間的模組是天河核心艙，它的太陽能板較小；左右兩個艙室分別是問天與夢天艙，各自有著較大型的太陽能板。泊口還接著天舟物資船與神舟人員船。(圖/新華網)

天宮太空站是整座太空站的總稱，目前由「天河」核心艙、「問天」實驗艙，以及今天對接的「夢天」實驗艙結合成T型的主體，之後還可以持續擴增。

「夢天」重約20噸，全長17.9公尺，直徑4.2公尺，是一個科學實驗室，末端有一處太空人前往太空的換氣艙，以及一具小型機械臂；與之前的組件一樣，都是由長征5B火箭發射，這是中國大陸運載能力最大的火箭。

目前天宮太空站已有3名人員，是在今年6月時前往的的陳冬(男)、蔡旭哲(男)、劉洋(女)，在「夢天」對接成功後，他們也將進行艙間的測試工作，活動空間也就此增大不少，總活動範圍達到110立方公尺。

12月將會有人員運輸任務，再派3人進入天宮，目前尚不知現在的3人是否返回，或繼續駐留，因為天宮的設計可以容納6名太空人。

明年，大陸計劃發射「尋天」太空望遠鏡，該望遠鏡不是天宮太空站的一部分，但可以和太空站偶爾對接，以進行維護。

由美國主導的國際太空站於1998年開始建造，之後持續擴增，如今已達到465噸，而天宮太空站的重量約為 66 噸，規模相差很多。但是國際太空站已運作接近30年，可能在2028退役，屆時，天宮可能會成唯一仍在運行的太空站。