為了讓親子能度過難忘的萬聖節，新北市議員鄭宇恩特別在八里南山公園舉辦星光電影院，並結合闖關活動讓親子同樂；鄭宇恩指出，因為淡水、八里、三芝及石門的親子活動相較都會區來說相當稀少，所以每年都會盡可能媒合資源來舉辦各類型的親子活動，從防災闖關、兒童劇場、星光電影院、親子DIY等，未來也會持續推動特色及共融遊戲場，讓北海岸的孩子和家長有更多同樂的場域和活動。

鄭宇恩表示，今年除了在淡水競選總部舉辦萬聖節闖關之外，更結合過去幾年的推動成果，移地到戶外，分別在八里南山公園和三芝櫻花水車公園舉辦搗蛋快閃，讓小朋友參與闖關活動也可以多多運用公園的遊戲設施。

她說，過去幾年推動多處公園的遊戲場改善，像是三芝櫻花水車公園，就是三芝第一處的特色遊戲場，目前也有兒一公園也正在分兩階段改造為特色遊戲場；而八里南山公園則改善了通用空間、打開公園的通透性，提高居民使用公園的意願，明年也預計和公所合作，在公園內再新設一座溜滑梯。

鄭宇恩指出，淡水也有2處正在進行中的公園改造，包含新市鎮的公23公園特色遊戲場、竹圍地區的民生公園，不久後將以新風貌呈現在大家面前，帶給小朋友更多歡笑。