無黨籍台南市議長郭信良日前為國民黨市長候選人謝龍介站台後，11月12日還將在新營舉辦造勢活動支持黃偉哲。不過，黃偉哲陣營30日卻表示，當天並無此一行程規畫；民進黨立委陳亭妃晚間在臉書發文，指這場活動黃偉哲早就知情，還酸說「是要跟市長競選總部報告才算數」嗎？並直言「內情比8點檔還精彩」，引爆綠營「茶壼裡的風暴」。前立委郭正亮今(31日)在《新聞大白話》節目指出，郭信良得到謝龍介的相挺當上議長，也跟陳亭妃熟，但郭跟賴清德非常不好，黃偉哲在中間變成夾心餅乾，只能落跑。

郭正亮表示，台南的議長是個長故事，當初包括郭信良還有一些民進黨的人，因為跑票被開除黨籍，可是那些人很多人都當選了，因為他們有地方實力，所以台南就形成了一股無黨籍的勢力。比方說賴神希望黃偉哲能過半，但黃偉哲能過半不表示議員能過半，這是兩件事。

「所以台南市議員的結構很可能就是國民黨、民進黨都沒有過半，無黨籍就在中間。」郭正亮說，郭信良上次就是得到國民黨的支持當選(議長)的，所以他當然要去幫謝龍介站台，而且據了解，謝龍介就是當初帶著國民黨來跟他接觸的重要人士之一，所以他這個等於是還人情。

郭正亮指出，他當議長的時候，賴清德拒絕進議會，那時候槓了多久，人家還說你(賴清德)這樣是不是有違憲的問題？賴神還很倔將，倔將到郭信良被取消資格為止，那是一個大風暴。所以郭信良本來就跟賴清德非常不好，那陳亭妃跟郭信良比較熟，黃偉哲就是夾心餅乾。

「所以當郭信良出來挺國民黨，賴清德出來說我們要選自己的議長，黃偉哲當然只能落跑啊，不然怎麼辦？」郭正亮強調，因為他很可能還是要面對議會跟市長共治的局面，那你說他第一任，郭信良有沒有幫他，當然有啊！大家要互相體諒，這個就是台南市的生態，所以你現在叫黃偉哲怎麼辦？陳亭妃，黃偉哲也是有跟她初選爭執的過程，長達半年以上。

郭正亮說，陳亭妃很優秀，黃偉哲也不錯，陳亭妃反正很年輕，早晚會當市長，可是一定是有一些活動，沒把她當自己人，會掛一漏萬，溝通有凸槌的時候。但坦白說陳亭妃還是要選立委，市長還是得支持黃偉哲，民進黨基層不會跑票，不至於到那個地步。