包括台中市商業會、台中市工業會等6個團體近千人，今天在民進黨台中市長候選人蔡其昌競總舉辦工商後援會座談會，表達他們對政府的期待，經濟部長王美花也到場力挺、與蔡其昌合體，蔡其昌針對中火以氣換煤、會展中心等議題抨擊盧市府未努力推動，讓建設延宕。

工商業界支持者高喊「凍蒜」，活動現場氣氛熱絡。蔡其昌說，台中市4年來沒有重大建設進度，市民期盼許久的會展中心蓋得慢、攤位數也減少，他若當選將加緊腳步，讓第一期工程儘快完工，並規畫住宿、交通等周邊配套措施。

蔡其昌接著將炮口轉向空汙議題，他抨擊，盧市府口口聲聲要改善空汙，4年前說「空氣換新」，卻阻擋中火以氣換煤的建照；能源建設對企業界很重要，政府要做的不僅是不缺電，也要兼顧台中的空氣品質。市長應整合各界意見，讓城市能繼續向前行。

台中市府經發局回應表示，盧秀燕就任後加速推動各項建設，讓台中人期盼20年的會展中心在2019年3月動工、今年7月已上梁；會展中心歷經疫情、國際缺工缺料等問題，但在市府與議會努力下，工程仍順利推進，預計2025年完工啟用。

市府環保局則說，針對中火的汙染管制，市府除監督其減煤減排，更要求設置燃氣機組必須要汰舊換新，市府一貫立場堅持，台電才允諾將在第1部燃氣機組上線後拆除2部燃煤機組與1根煙囪；市府支持中火機組汰舊換新，但也希望中央與台電應分散發電風險。