林佳龍競選辦公室質疑「不知新北社宅蓋在哪」，新北市城鄉局長黃國峰今回嗆，行政院核定的「社會住宅興辦計畫」本就是透過中央與地方合作興辦社會住宅，都是把「既有、新完工、興辦中、已決標待開工」等社宅數量加總討論，林佳龍投入競選已近四個月，仍對新北不熟，不知究竟是裝傻還是真傻？新北明年的完工社宅將達到1.1萬戶，未來持續攜手中央與民間力量打造至少4.5萬戶。

黃國峰說，林佳龍競選辦公室質疑中和社宅3800戶數量的論述，恰恰反映了民意代表對於社宅議題的不了解，他強調，在行政院規劃的社宅興辦計畫中本就是中央地方合作、互補推動性質，實際在興辦社宅時，無論是都市計畫審議或周邊道路開闢、地方民意溝通，也都需要中央地方合作，市府團隊一直秉持著「社宅落腳新北就是市民之福」的態度，積極配合的努力更是連總統蔡英文都曾讚賞、內政部次長花敬群都說雙方合作非常非常棒。

中和社會住宅目前盤點統計包含既有816戶、興建中1713戶、規劃中的中和灰磘社宅1300戶，合計3829戶，市府持續透過多元取得方式增量社宅，未來數量只會更多。

至於中和灰磘社宅的開發，黃國峰說明，中和灰磘社宅在《中和灰磘地區都市計畫專案通盤檢討案》已載明規劃，於計畫區高速公路北側留設1.26公頃社會福利設施用地，未涉及涵洞擴寬興闢問題，可先行開發，該案已送內政部都市計畫委員會審議中，後續採分期分區方式辦理。

黃國峰指出，按照林佳龍競辦的邏輯，難道林佳龍的社宅兩萬戶打算全靠市府自力興辦、完全不與中央合作？那這兩萬戶又從何而來？外行也要有點底線，且從林佳龍在台中市長任內大開賤賣社宅用地惡例、卸任前最終只完工401戶社宅的慘綠成績可知，濫開支票的林佳龍，終究會被選民看破手腳。