高雄市岡山區石潭路一家科技公司的鐵皮屋工廠31日晚間8時08分發生火警，消防局人員獲報前往搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區石潭路一處鐵皮屋工廠10月31日晚間8時08分傳出火警，由於起火地點緊鄰一處加油站，消防局人員不敢大意，共出動24車58人前往搶救，火勢於8時32分控制，8時34分撲滅，幸無人員傷亡，起火原因初判是廠內燃燒1輛貨車及1輛機車所致。

鄰近民眾說，晚間8時許，聽到消防車一輛又一輛地呼嘯而過，似乎火勢很大。消防局共出動仁武、大社、岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安、路竹，以及右昌分隊等到場救援。

高雄市岡山區石潭路一處鐵皮屋工廠31日晚間傳出火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）