由於颱風外圍環流、東北季風影響，明（1）日水氣偏多，不過整體降雨稍減緩些，範圍逐漸縮小。氣象局提醒，基隆北海岸、大台北山區、東北部有大雨或豪雨發生的機會。目前位於東沙島南方海面的輕颱「奈格」正向北方轉西北行進，位於鵝鑾鼻東南方海面的輕颱「榕樹」也向西行進中，不過對台灣直接影響都不強烈。

氣象局表示，明天降雨主要在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島為主，局部雨勢仍較明顯、持續，特別在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢更大，有大雨或豪雨發生的機會，中南部地區雲量偏多，大多為多雲的天氣，偶爾也有零星降雨的機會。

氣象局說明明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

溫度方面，各地低溫為19至21度，白天高溫在新竹以北及宜蘭為21至23度，整日氣溫變化不大，感受濕涼，而其他地區白天高溫回升到27到30度，早晚偏涼、白天則溫暖舒適。

氣象局說明，周三（2日）起東北季風逐漸減弱、颱風遠離，北台灣氣溫逐漸回升，整體降雨趨緩；周三、周四（2日、3日）迎風面的桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部地區降雨較持續，並有局部大雨發生的機率，中南部地區大多為多雲偶晴，高溫接近30度感受溫暖微熱。

周五（4日）另一波東北季風增強，周六至下周日（5日至7日）北台灣天氣稍轉涼，預估周六晚間最冷，北台灣低溫約19度、宜蘭約18度，其他地區則是21至23度，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部大多為多雲到晴，僅山區有零星短暫雨。