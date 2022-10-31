自私自利的人！有人妻在網上抱怨，她表示剛生完孩子沒多久，就被老公轉代婆婆詢問「何時要結紮」，她不僅搬出醫生說法，甚至還到月子中心休息20天，仍被婆婆追問「何時要結紮」，最後就算她講出近其比較忙和老公已經分房睡，並且還要照顧小寶寶，認為沒有結紮的必要，但婆婆仍認為寶寶可以請人帶，她可以藉此去結紮當休息，聽完婆婆一番話後讓她非常無奈。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她提到生完小孩的第2天，老公便向她詢問「媽問妳結紮了沒有，我要怎麼說？」，但她表示醫生認為子宮恢復狀況不好「一直出血」，不方便結紮，要她和婆婆好好說明狀況；直到晚間，她向老公詢問婆婆聽完醫生對她的建議後有什麼回應，然而，卻得到婆婆問她「要什麼時候才可以去結紮？」的答案。

後來她提到自己出院後自費去月子中心休息20天後，才回到家2天，婆婆又開始問她「什麼時候回診，回診的時候順便問醫生可以結紮了嗎？趕緊結一結，不要隔太久」，她則表示不打算回診，並認為最近比較忙，和老公也是分房睡，再加上小孩這麼多，寶寶也還小，對於要結紮這檔事「沒有空也沒必要」，但婆婆則認為寶寶可以請人帶幾天，要她趕緊去結紮當休息。

人妻最後也研判，因為婆婆怕自己的兒子去結紮，「讓我花錢請人帶寶寶然後自己結紮賺到休息，她自己是不是覺得聽起來好棒棒」，想到婆婆如此黑心肝，她搖頭認為「之前是頭殼被驢踢到才會幫你家一直生」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「叫她兒子去結紮，她不知道女生結紮身體會變差嗎？而且他兒子結紮費用便宜復原也快」、「自私自利的人」、「跟巫婆說，男性傷口小叫他去」、「身體是妳自己的，自己做主」、「把妳老公抓去結紮啊！自己兒子是人，別人的女兒不是人嗎」、「你就每天問你老公何時結紮」。