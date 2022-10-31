縣長楊鎮浯(左)也在金門縣精忠衞隊協會理事長李峻淯(右)導覽下參觀展出史料(于家麒攝)

「精忠御林軍特展」於今(31)日下午在榕園旁的慰廬盛大舉行開幕典禮，在與會貴賓共同剪綵後正式展出(于家麒攝)

「精忠衛隊」學長學弟們與眷屬及來賓齊聚一堂，為特展開幕合影留念(于家麒攝)

身為「精忠衛隊」眷屬的建設處長李有忠，在講到父執輩們的犧牲奉獻時情緒激動，哽咽落淚(于家麒攝)

這群老英雄們平均年齡已過60依然身手矯健，在眾人面前展演「八極拳」虎虎生風、老當益壯(于家麒攝)

過去為蔣中正總統所創立的「精忠衛隊」，負責護衛國家元首的安危，而其中大部分隊員都挑選具有忠義質樸且堅忍不拔性格的金門子弟任職。為傳承這份精忠精神與忠勇軍風，金門縣文化局、文管所與林務所特別在榕園旁的慰廬合辦「精忠御林軍特展」，並於今(31)日下午盛大舉行開幕典禮，由金門縣精忠衛隊協會帶來氣勢磅礴的八極拳表演，為這場滿載著榮耀傳奇的特展揭開序幕。

「精忠御林軍特展」以金門子弟為要角，負責護衛國家元首安危的精忠衛隊為主題，呈現金門子弟的堅毅精神與特殊歷史文化。開幕活動包括金門縣長楊鎮浯、金門防衛指揮部政戰主任張榮順、前特勤中心前副指揮官許燕情中將、前國防部警衛隊隊長丁振東少將、中華武壇國術推廣協會會長林仲曦及金門縣精忠衛隊協會理事李峻淯等貴賓齊聚一堂，現場氣氛熱鬧非凡。

縣長楊鎮浯表示，無論在何種地方與何種形式，都見證到精忠衛隊的凝聚力與情感，最重要的就是精忠衛隊帶給金門的傳奇與感動！金門是一個集聚許多傳奇的地方，然而精忠衛隊則是傳奇中的傳奇，精忠衛隊讓大家知道，不只在金門保衛國家更是在台灣保衛元首！此次在慰廬的展覽中將史料以及文物串聯，與大家一同見證金門的偉大榮耀歷史！傳奇固然不會再現，但榮耀將能伴隨我們永留存！

身為「精忠衛隊」眷屬的建設處長李有忠說，從小就耳濡目染，感受到堪稱「御林軍」的精忠衛隊非常不容易，在每個國家都只會有一支御林軍，是在元首或皇帝身旁日夜待命且責任最為重大的忠衛，中華民國兩任國家元首都將金門子弟選為國家唯一的精忠御林軍，這份感動實在難能可貴。

過去任職過精忠衛隊的學長學弟們今日齊聚一堂，有些多年不見更是相擁喜極而泣；這群老英雄們平均年齡都已超過60歲依然身手矯健，在眾人面前展演「八極拳」虎虎生風、老當益壯，也讓人見識到年輕時的訓練有多麼的扎實，才能到年老後依舊能保持如此精壯的體魄。

文管所表示，負責護衛國家元首安危的「精忠衛隊」，為蔣中正總統過去擔任黃埔軍校校長時所創立，當時的「衛兵班」已開始進行隨扈工作。有鑑於金門子弟在前線經歷過古寧頭與八二三等大小戰役，具有忠義質樸且堅忍不拔的性格，民國55年起特別指定金門子弟擔任衛士隊，成了金門子弟忠勇愛國的一頁光榮歷史。

這次展覽透過文化局、文管所及林務所的共同推動，將軍管時期兩蔣總統到訪過慰廬古厝的歷史，與精忠衛隊結合，搭配豐富珍貴的文獻資料、文物與口述歷史，陳展出精忠衛隊前輩先進們保衛元首的史實與其服役的點滴，且進一步講述精忠衛隊退伍的衛士們在社會上各領域持續打拼和回饋鄉里的努力，期盼能傳承精忠精神與忠勇軍風，讓更多鄉親遊客認識精忠衛隊這段屬於金門人光榮的歷史。。

展區內還設有八極拳介紹專區、互動留言區及影片播放區，歡迎遊客鄉親們踴躍前往參觀(開放時間 ： 每週二至週日，上午09：00至下午17：00)。