九合一選舉倒數26天，以素人之姿挑戰台中市議員第7選區(南屯區)的民眾黨洪鑫任，今天公布其政策白皮書，並發布其競選歌曲《南屯因仔》，他表示，南屯區的議員平均年齡超過60歲，不了解中生代的期待，他設計一套「選民服務系統」，盼未來民代的服務能朝向公開透明。

台中市第7選區為7選4席，除現任的張耀中、何文海、劉士州、朱暖英爭取連任，時代力量推派的吳佩芸本屆以9票之差落敗、下屆也捲土重來，另有民眾黨提名洪鑫任、無黨籍的何坤鑫角逐議員席次。

洪鑫任的競選歌曲《南屯因仔》歌詞闡述，一代接著一代的每一天，世代間不曾停下傳承的腳步，呼籲「南屯交給年輕的南屯因仔」。今年33歲的洪鑫任說，南屯區議員都擔任多屆、不了解中生代需求，他「10年前為自己打拼，10年後為家鄉打拚」，決定帶著對地方的期待參選。

洪鑫任強調，他這次的競選主軸就是「換掉20年議員」，希望表達青年們在大環境下，面對買屋、育兒及治安、照顧長輩等諸多壓力的心聲；他的從政初衷就是「民意代表必須要代表不同年齡層、不同族群的聲音」。

洪鑫任也公布他設計的「選民服務系統」，他說，自己與年輕團隊歷經1年走遍鄉里，蒐集並分析資料，希望未來民代的服務能秉持「開放政府、全民參與、公開透明」，達到政府與人民溝通零距離邁進。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻則說，洪鑫任是有想法、認真的青年，他回饋鄉里、建設南屯的心，大家都有目共睹，而競選歌曲《南屯因仔》就是洪鑫任成長的寫照，呼籲年輕人站出來挺年輕人。