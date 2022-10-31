多雨的天氣，居家濕度大幅提高，讓許多家庭主婦超苦惱。家電達人推薦救援防潮三寶：「洗脫烘衣機」「智能晾衣架」以及「除溼機」，並且傳授媽媽們選購注意細節。

家電達人馬怡婷在接受podcast《嵐姐好家在》專訪時表示，都會區居住空間小、陽台也小，不少建物的陽台緊鄰其他建築，有些套房連陽台也沒有，洗脫烘三機一體，除了可以節省空間，也降低整體預算。

瓦斯型烘衣機加熱效率較快，洗加烘整體時間不用2小時，費用也比較省，5公斤衣物量洗衣電費加上瓦斯費總費用不到2塊錢，十分經濟，且晚上洗衣早上取衣，中途不需要取衣再放入乾衣機，最適合忙碌的上班族或家庭。

不過馬怡婷也提醒，選購時需要注意一點，烘衣量通常會比洗衣量少，以洗衣 17公斤的機型，烘衣量約10公斤，所以如果是洗滿桶衣物就會需要分批烘，若是選擇每次洗10公斤衣服，就能一次搞定。

如果還是喜歡曬衣服的「太陽味」，則可以考慮智能晾衣架！飛利浦產品企劃專員Yvonne表示，智能晾衣架主要功能是以電動升降操作吊桿，方便掛取衣物，也有冷熱風裝置，可以加速風乾衣物，還有紫外線殺菌功能，能進一步除菌防蹣，在後疫情時代，更可以取代電子衣櫥，可以大範圍消毒衣物，保障家人衣物衛生和健康。

偏愛曬衣服「太陽味」的民眾，使用智能晾衣架可以滿足需求！（圖／飛利浦提供）

此外，除溼機也是已成為家家戶戶的必備生活家電，Whirlpool惠而浦家電產品經理楊筑鈞指出，濕度介於50%到60%是最適合人生活的環境。選購除濕機容量，可以直接用坪數對應日除濕公升數，例如6坪就選6公升、12坪選12公升，就可以處理一天的室內空間除濕需求。

楊筑鈞還建議，除濕機其實很多用途，如擔心櫥櫃潮濕有霉味，可以在上班出門時關上房門，並打開櫃門，就能達到很好的除濕效果。若是下雨天外套、鞋子因雨弄濕了，也可以在密閉空間裡，擺在除溼機旁，就可以取代烘鞋機，隔天就可以繼續穿出門了，因此除濕機也成了防潮最有效小家電之一。