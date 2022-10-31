李昀璐是伊藤潤二鐵粉，其中最愛《富江》。（夏葛耳工作室提供）

被譽為日本最有影響力的恐怖大師伊藤潤二，30年來作品被翻譯成12國語言，讓遍布全球的粉絲為之瘋狂。女星李昀璐就是伊藤潤二超級鐵粉，今年萬聖節她扮成富江，高冷邪魅的五官和一頭黑長直髮，再穿上學生制服，扮相讓好友們嚇破膽，連拍照的攝影師都挫到不行，哀號自己「中邪了，要去收驚」。

《富江》是日本恐怖漫畫家伊藤潤二的經典作品，女主角川上富江，美麗的外表帶著一股魔力，會讓人陷入瘋狂迷戀，除此之外還是個殺不死的妖怪，日本曾推出一系列改編電影，在當年非常轟動，紅遍全亞洲，至今川上富江仍是「最美惡女」代表。

最近正趕拍電影《木蘭特攻之彌勒歸來》的女星李昀璐，本身就是伊藤潤二的超級鐵粉，她說自己一直都很喜歡伊藤潤二的作品，雖然是恐怖漫畫，但她不僅不會害怕，還特別喜歡各種嚇人的恐怖元素，除了《富江》還看過伊藤其他的經典作品，包括《人頭氣球》、《漩渦》等，但最著迷的還是《富江》，甚至早在8年前就已經扮過富江。