62歲資深男歌手齊秦音色高亮，當年唱紅《大約在冬季》、《無情的雨無情的你》、《夜夜夜夜》等曲，奠定一代歌神的地位，而他很多首歌都是寫給分合17年、現隱居加國的前女友王祖賢。近年長居大陸的齊秦，被目擊接演家具品牌商演，唱功寶刀未老，但外型變化遭網友吐槽。

一名網友30日在社群平台上傳齊秦在長沙商演的影像，畫面中，齊秦站在台上高歌《月亮代表我的心》、《大約在冬季》等經典曲，時不時跟台下觀眾揮手打招呼，態度非常親切。此外，他仍保有多年的超強唱功，唱到激動處還會彎腰擺出彈吉他的姿勢，瞬間把現場氣氛炒到最高點。

除了表演，齊秦還稱職地幫品牌加強宣傳，坐在沙發上體驗感受，還搞笑地抬起腳，相當接地氣，毫無大牌明星的架子。

齊秦近日現身商演。（圖／微博）

不過，部分網友發現身穿寶藍色針織衫的、淺藍色牛仔破褲的齊秦，身材走樣不少，紛紛留言：「發福了」、「小哥現在好頹廢」、「有點認不出」，甚至批評他唱歌時很費力，不像當年那麼有爆發力。但也有網友緩頰，認為齊秦帶來的表演充滿回憶殺，「還是經典老歌好聽。」

齊秦、王祖賢1986年因拍《芳草碧連天》擦出愛火，熱戀時，齊秦為女方寫了一曲《大約在冬季》，其中一句歌詞「我在風雨之中念著你」傳達對王祖賢堅定的愛，可惜兩人分分合合走了17年，仍來到緣分的盡頭，在論及婚嫁的時候，齊秦爆出私生子事件，徹底傷透王祖賢的心。此後，王祖賢不再嚮往婚姻，2004年宣布息影後遠走溫哥華學佛，6年後齊秦娶小24歲孫麗雅，雙方各自安好。