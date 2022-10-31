亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將在11月18日至19日於泰國曼谷召開，泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）表示，中國國家主席習近平將出席峰會，並對泰國進行正式訪問。

APEC領袖峰會即將登場，香港《經濟日報》報導，目前已有約19國領導人同意參加，泰國方面此前也曾表示習近平「口頭答應」出席，但至今大陸外交部仍未正式宣布。

美國總統拜登則已確認不會出席APEC峰會，將由副總統賀錦麗代表參加。不過，習近平和拜登仍可能在11月13日到16日、於印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會上舉行會晤，據報雙方正在為此進行協調。

另一焦點人物、俄羅斯總統普丁也已接受泰國邀請，當地媒體消息稱他將會出席APEC領袖峰會，但同樣未有莫斯科方面的證實。

蔡英文總統日前宣布，台積電創辦人張忠謀將代表我國出席今年APEC領袖峰會。若習近平也出席峰會，屆時兩人互動值得關注。