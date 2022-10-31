卜大中在《大俠胡金銓》第二部曲分享小榆與胡金銓的相識故事。（華映提供）

知名演員鄭佩佩也參與《大俠胡金銓》拍攝。（華映提供）

分為兩部曲上映的《大俠胡金銓》現正於戲院熱映中，胡金銓是華語影壇傳奇導演，其中以他私下生活的「第二部曲：斷腸人在天涯」，也介紹了晚年他在美國生活時、一路陪伴在他身邊的神祕人物「小榆」，透過親友們談及她對胡金銓無微不至的照顧，以及她在胡金銓逝世後寫給對方的信，令人對她的不離不棄相當感動。

第二部曲揭露了胡金銓晚年曾和一位年輕女子小榆有過一段忘年的情誼，他在美國的好朋友們都熟知這位女孩，也覺得兩人在一起後，胡金銓變得更有笑容了。兩人既像師徒，又像家人的關係，在本片中由親友們娓娓道來，在美國和胡金銓深交多年的資深媒體人卜大中說，在小榆進入胡金銓的生活後，友人們都發現胡金銓的憂鬱神情逐漸消失，變得開朗，原本不下廚的他也重新開始煮飯，彷彿重拾生活動力，覺得小榆為他生命帶來了改變。

卜大中回憶胡金銓與小榆相遇的過程，當時胡金銓已與鍾玲離婚，他和朋友在台灣的一間茶藝館聊天時，偶然碰見了端東西來的服務生，似乎對她有了好感，「第二天他就一個人去喝茶，他後來連續去了好幾天，就跟那女孩子聊起天來。」胡金銓見到當時才18歲左右的小榆，當時她想出國留學念書，但條件無法滿足，便出手相助。

同樣和胡金銓相熟的製片人穆曉澄說，當年小榆在美國念書時，便住在胡金銓家中，同時充當助理，為他打理大小事務，小榆在曾刊登在報章雜誌上的文章中提到，在人前她必須恭敬的稱呼他為「導演」，但在私下喚他「老豆」，小榆也提及，因為自己和胡金銓生肖同樣都屬猴，所以，她常對胡金銓導演說：「我是你的小猴子。」

電影導演林靖傑表示，許多觀眾在映後座談中都曾問到，為何在這部片子中，並沒有真正拍攝小榆的訪問，其實劇組在拍攝過程曾試圖想找到小榆，他說：「在拍攝過程中，我不確定是我們真的找不到她了，還是她不想被找到。」最終都沒能從友人身邊得到相關消息，於是最終透過信件、照片、和友人們的回憶，試圖將小榆和胡金銓導演的關係呈現給觀眾，林靖傑在完成紀錄片後說：「最後發現這樣的呈現不會太多也不會太少，天意如此安排，這是最好的結果。」