基隆七堵土石崩落緊鄰社區 挖土機急清理開通道路 21:582022/10/31 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆七堵2處土石崩落緊臨附近社區，警消緊急調派挖土機清理開通道路。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(31)日晚間8時許，基隆市七堵區連續2處發生土石坍塌，1處是為於俊賢路連接大華一路，目前道路雙向禁止通行，而另外1處是位於東新街79巷某社區道路，由於該處居民眾多，消防人員趕緊調派土機開挖清理通道，目前僅單線雙線通行，這2起土石崩塌所幸未造成人員傷亡。 #社區 #道路 #七堵 #土石崩落 #基隆 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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