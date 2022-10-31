今(31)日晚間8時許，基隆市七堵區連續2處發生土石坍塌，1處是為於俊賢路連接大華一路，目前道路雙向禁止通行，而另外1處是位於東新街79巷某社區道路，由於該處居民眾多，消防人員趕緊調派土機開挖清理通道，目前僅單線雙線通行，這2起土石崩塌所幸未造成人員傷亡。