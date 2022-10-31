芬蘭廣播公司(Yle Radio)報導，芬蘭警方提出警報，一些西方捐贈給烏克蘭的武器，因犯罪集團和運輸公司的勾結，流入歐洲黑市，後續可能進入黑幫或是恐怖份子、武裝集團手裡。

芬蘭刑事調查局組織犯罪組的阿爾格倫(Christer Ahlgren)說：「在多個歐洲國家，已發現援助給烏克蘭的軍事武器，包括突擊步槍、手槍、手榴彈和戰鬥無人機。」

阿爾格倫沒有說明武器流失的進一步細節，包括哪些品項、數量，以及它們的市場價值，但是他明確的表示，「世界上最大的3個走私團伙正在經營」

在西方國家堅定提供烏克蘭武器之後，俄羅斯曾指責這些基輔的盟友，助長了制式武器進入黑市。烏克蘭當然否定此說，認為這是俄羅斯在散佈恐懼。

歐洲刑警組織在7月也曾提出警告，「向烏克蘭捐贈的武器，可能會被走私集團截獲而外流給非法組織」。美國一些國會議員也曾要求對烏克蘭的武器供應，必須有更嚴格的監督，否則後果不堪設想。

美國上周宣布了一項武器追踪計劃，以確保向烏克蘭捐贈的1400枚刺針防空飛彈(FIM-92” Stinger”)和 8500 標槍反裝甲飛彈(FGM-148 “Javelin”)等輕型高科技武器，不會落入極端分子手中。

阿爾格倫說，烏克蘭當然需要大量武器來保衛國家，但是，假如它們不慎外流，未來幾十年，我們都要為此付出代價。