晶圓代工龍頭台積電（2330）市值重返10兆元，31日股價大漲10.5元、或2.77％，以390元作收，帶動上市半導體類股上漲2.69％奪類股漲幅之冠，包括聯發科（2454）、愛普*（6531）等15檔半導體股，吸引資金進駐，不僅成交金額名列前茅，成交量也較上周五增溫。

台股31日重啟反彈，加權指數終場上漲161點、或1.26％，收在12,949.75點，上市半導體類股一馬當先，拿下類股漲幅之首，而在櫃買市場，半導體類股漲幅也有1.41％，雙雙收紅。

其中，包括聯發科、愛普*、威盛、景碩、穩懋、環球晶、采鈺、通嘉、德微、漢磊、家登、世界、宏捷科、京元電子、華邦電等15檔，成交金額以1.99億元～98.12億元居前，且均較上周五增加，資金明顯回流。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，半導體產業今年因消費性電子需求放緩，短期表現或有影響，然而因應車用電子、AIoT、HPC（高效能運算）、伺服器長線需求不減，全球晶圓代工廠仍持續擴張產能至2024年，隨著物聯網、車用電子、工控、通訊等結構性需求發酵，樂觀看待半導體產業邁入下波成長曲線。

據調研機構數據，車用半導體2021～25年複合成長率（CAGR）達14％，工控與通訊分別為10.1％、8％；工控、伺服器、通訊半導體主要應用在近年成長快速的安防監控，以及企業路由器、WLAN和資安設備帶動的全球網通設備市場。

據本土投顧龍頭報告指出，預期半導體庫存水位第四季緩步下降，且修正最快將於明年第二季結束，帶動營運自明年下半年緩步復甦。預期半導體產業股價將於明年第一季底回溫，主要驅動力包括明年下半年產業復甦以及升息、通膨等不確定性因素排除，近期可陸續布局跌深個股。