台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第17屆理監事，並召開理監事聯席會，由生物技術開發中心執行長吳忠勳連任理事長，副理事長由維梧資本創投合夥人馬海怡、資誠榮譽副所長曾惠瑾接任。

這次選舉有6位新血加入理監事會，包括保瑞藥業董事長盛保熙、永昕生醫董事長陳佩君、三福生技總經理鄭建新、資誠會計師游淑芬、台灣神隆總經理盧麗安以及懷特生技副董事長李伊伶，理監事陣容十分堅強。

台灣生物產業發展協會自1989年成立迄今已有33年，目前有145家團體會員，涵蓋近5000位産官學研醫通訊成員，是國內歷史最久、層面最廣的生物產業協會。此屆理監事會成員涵蓋生醫產業、學術研究機構、創投界等重量級人士。

連任的吳忠勳表示，協會四大任務包括推動國際互動交流、打造政府與產業溝通平台、人才培育及鼓勵傑出的生技公司與研發單位；並期許透過舉辦「亞洲生技大會」、參與國際各大生技展會等國際合作；舉辦「與政府有約」活動、開辦「生技産業深耕學院」的專業培訓課程以及舉行「傑出生技產業獎」來落實。

吳忠勳指出，在首席顧問陳建仁的指導下，協會另設置產業委員會、會員委員會、活動委員會與農業生技、生技服務、創業整合、醫藥法規、Medtech、生物相似藥、國際合作等焦點小組與委員會，由理監事擔任主任委員與召集人，期望借重理監事經驗見識，擴大產業服務的範圍，並在生物產協的平台上，協同各方的資源，順利推動生技產業的發展。

而第17屆另外兩位常務理事為台康生技董事長劉理成、國衛院副院長司徒惠康，常務監事由泰合生技董事長李世仁接任，並續聘李鍾熙前理事長為名譽理事長。