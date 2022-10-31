由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪問團，11月1日至4日將由歐洲議會對中國關係代表團長包瑞翰率領5名共同主席一行12人來台訪問，外交部表示，訪團此行將拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人，並將與相關單位探討深化台歐供應鏈安全等領域的合作。

IPAC是由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同倡議於2020年6月所組成的民主聯盟，外交部發言人歐江安指出，此次為IPAC首度組團正式訪台。

在中共今年8月以美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台為藉口，對台發動聯合軍演後，IPAC於9月在美國華府舉行大會，曾發表共同聲明予以強烈譴責，並宣示將致力推動國會議員訪台，力抗中國政治及軍事脅迫。

這也是繼法國、德國及歐洲議會副議長訪團後，另一歐洲重要跨國訪團以實際行動展現對台灣的堅定支持，外交部對此表示感謝。

歐江安指出，訪團8名跨國議員分別來自德國、比利時、捷克、荷蘭、科索沃、英國及烏克蘭，團長包瑞翰是歐洲議會對中國關係代表團團長，比利時籍共同主席范荷芙是比國眾議院外委會主席。

烏克蘭籍共同主席克尼茨基是烏國「歐盟-烏克蘭國會關係委員會」主席，也是友台小組創始成員、科索沃籍共同主席霍蒂更曾擔任總理，顯見訪團的重要性及代表性。

訪團此行預計拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，接受外交部長吳釗燮款宴；團長包瑞翰另將率團參訪立法院，拜會院長游錫堃，另與我國立法委員晤談交流。

訪團也將拜會陸委會及經濟部，另與歐洲經貿辦事處(EETO)、歐洲在台商務協會(ECCT)及相關工商協會舉行經貿圓桌會議，探討深化台歐在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全等領域的合作。

「對華政策跨國議會聯盟」是由歐洲議會與美國、歐洲地區國家、澳大利亞、加拿大、印度、日本等29國跨黨派國會議員所組成，宗旨為促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法方式要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權，深具國際影響力。