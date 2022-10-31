香港政府統計處31日公布第三季經濟預估數據。香港第三季GDP年增率料衰退4.5％，遠遜於市場預期的衰退0.8％，也是連續第三季出現負增長，主要是外需表現疲弱所致。第二季GDP跌幅為1.3％。

香港信報報導，經季節性調整，第三季GDP較上一季下跌2.6％。第三季，私人消費開支和上年同期相比，大致維持不變；政府消費開支繼第二季上升13％後，在第三季年增4.3％。本地固定資本形成總額在第三季則年減14.3％。

貨品出口總額年減15.5％，較第二季8.4％的跌幅加劇。貨品進口繼第二季下跌5.9％後，在第三季實質下跌16％。服務輸出年減3.5％，而第二季則上升2.2％。服務輸入在第三季實質下跌4％，而第二季的跌幅為2.4％。

香港政府發言人表示，香港經濟在第三季的收縮幅度擴大。外圍環境轉差以及跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重打擊。國際主要央行大幅升息令金融狀況收緊，嚴重影響香港需求。

展望未來，發言人稱，外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間為香港的出口繼續帶來巨大壓力。主要先進經濟體通膨高漲以及貨幣政策大幅收緊，將進一步壓抑國際需求，另外，地緣政治局勢緊張及疫情發展也將添加下行風險。不過，近期港府放寬對訪港旅客的檢疫及檢測安排應有助服務業。