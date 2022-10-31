順豐控股、圓通速遞、申通快遞、韻達股份四家A股上市快遞公司先後公布最新業績。今年第三季，四家公司總營收人民幣（下同）1,043.44億元，年增39.4％，淨利潤總計31.99億元，年增101.32％。其中以順豐表現最為亮眼，第三季的淨利潤高達19.6億元，就占了四家公司利潤總額的6成。

澎湃新聞報導，財報顯示，前三季，四家快遞公司總營收2,972.61億元，淨利潤為82.19億元。 據企業公告顯示，快遞業業績增長的主因，包括快遞價格及業務量增長、產品定價能力提升，以及經營環境改善所致。

淨利潤在四家企業表現最優的順豐指出，業績快速增長主要由於在收入端增速實現回升，通過不斷提高服務品質與差異化產品競爭力，實現健康的產品結構與收入增長。在成本端，精益化資源規劃與成本管控的成果穩固，加上業務量回升，網路規模效益持續改善。

具體來看，第三季度順豐營收依舊遙遙領先。四家快遞公司按營收高低排名，分別為順豐控股、圓通速遞、韻達股份和申通快遞，營收分別為690.83億元、137.58億元、123.86億元、91.17億元。

淨利潤方面，第三季四家快遞公司普遍實現了更強的盈利能力。順豐控股、圓通速遞、韻達股份、申通快遞的淨利潤分別為19.6億元、9.98億元、2.19億元、0.22億元。其中，圓通淨利潤年增率最高，超兩倍。申通和上年同期相比扭虧為盈，淨利潤年增率超1倍，順豐淨利潤年增率近9成。而韻達股份淨利潤則出現下滑，降幅達34.66％。