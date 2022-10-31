有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，身材保持的非常好，今年在金曲紅毯上當眾脫衣，大方秀出火辣身材，是紅毯上的一大亮點，被不少人稱讚腰束奶澎。近日陳美鳳到高雄參加活動，在現場暖心完成粉絲心願，讓網友誇「不愧是真女神」。

陳美鳳昨（30）日到高雄參加一日店長的活動，結束後她發文感謝到場支持的粉絲：「感謝你們的支持和疼愛，活動好熱鬧成功，說好人來就好，但你們還是帶來好吃的麵包，感恩」，她透露有位媽媽帶著兩個兒子來現場，對方特別帶來20年前與陳美鳳的合照，還帶來她收藏的陳美鳳海報，海報上的陳美鳳留著烏黑長髮，頭頂齊瀏海，看起來很年輕，讓陳美鳳也驚呼：「天阿！我也曾經留過瀏海耶」。

曬出的照片中，陳美鳳頭戴白色帽子，黑色低胸上衣露出性感曲線，為了滿足粉絲心願，陳美鳳蹲在小桌子旁簽名，作風相當親切，帶海報到現場的粉絲在貼文底下留言「因為妳是台灣最美的歐巴桑，也是我們的偶像，因為是妳，所以妳值得我們這樣做」，粉絲表白讓陳美鳳甜回：「你對我的好讓我好感動~愛妳，兩個兒子也很棒狗狗也可愛」，可見有將與粉絲相處的點滴都記在心上。

許多粉絲也留言：「好熱鬧的場好熱情的粉絲們，我從小看到大的鳳鳳都沒有變都讓人好喜歡」、「美鳳姐人緣太讚了，不愧是真女神」、「粉絲這麼多，妳要多多來高雄」、「這就是妳的魅力與做人成功。這都是大家要學習的榜樣」。