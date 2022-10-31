桃園市議員牛煦庭日前舉辦第2場龜山市政擂台，主題討論教育、交通，邀請4名市長候選人參加，不過鄭運鵬未到場也沒代表，因此牛在會場放置人形立牌。（牛煦庭提供）

桃園市議員牛煦庭日前舉辦第2場龜山市政擂台，主題討論教育、交通，邀請4名市長候選人參加，無黨籍鄭寶清本人出席，國民黨由發言人凌濤、民眾黨賴香伶則是錄影參加，民進黨鄭運鵬陣營因行程安排無法參加，牛煦庭在會場放置鄭人形立牌。

鄭運鵬競選辦公室發言人林芸帆表示，執行長范綱祥過去曾參與牛煦庭舉辦市政擂台，後續雖因行程安排無法安排出席，但對於政策和市政說明，鄭運鵬從參選至今不斷在媒體、活動及各式各樣大小場合跟市民朋友報告對於桃園未來市政擘畫的願景，之後仍會持續透過在地座談會等形式向市民進行報告。

牛煦庭表示，在龜山舉辦市政擂台，考量民進黨因執政桃園，比較容易遇到質疑，為此盡量公平安排，不過很遺憾鄭運鵬陣營沒有派人參加。不過第1場市政擂台藍綠都有派代表出席，賴香伶、鄭寶清都是本人到場。

牛煦庭說，感謝鄭寶清2場都是親自出席，至於張善政陣營則是由凌濤與會，賴香伶很早就告知行程排不開、團隊人少手，因此錄製影片，對於問題提出看法。

牛煦庭表示，這次市政擂台在大坪頂舉辦，討論大崗高中設校、大坪頂交通配套問題。而市府主政、選區立委都是民進黨籍，理論上資料最多，脈絡最清楚。可以理解執政包袱多、壓力大，也能理解「大人物」行程安排困難，不過派個代表或錄兩段影片難嗎？

牛說，為此只好會場放上「人形立牌」公示於眾。他說，順便提醒大家，再怎麼懶惰，也不能缺席政見發表會。