70歲演員金士傑是台灣劇場界核心人物，曾入圍金馬獎最佳男配角，被封「劇場教父」，他的父親也大有來頭，是有「最資深飛官」稱號的金英，2016年以百歲人歲榮獲屏東縣模範父親，未料金士傑昨（30日）證實爸爸過世，享嵩壽107歲。

金士傑透露金英上周在屏東東港共和新村眷舍住所中離世，享嵩壽107歲。金士傑得知後飛奔到東港協助打點後事，30日舉辦安息禮拜，今（31日）早上送爸爸最後一程，到枋寮火化場火化。金士傑在金英的告別式上感性地表示，爸爸擁有豐富的人生經歷，透過文章、影像流傳給後代，爸爸的身影將會永存子女的心中。

抗戰時期擔任空軍飛行員的金英，站挺身子與飛機合照，這張是他引以為傲的老照片。（金英提供）

文化局指出，金英畢業於空軍官校第8期，是我國空軍首批戰鬥機飛行員之一，曾到印度駐校教學；私生活方面，金英育有3男2女，次子為「劇場教父」金士傑，2016年金英以百歲人瑞之姿，榮獲屏東縣模範父親，當時他的身體還很健康，被縣長潘孟安稱讚是雙喜臨門。

此外，金英還是國民黨最年長的黨員，擁有87年黨齡，2年前國民黨立委江啟臣親自登門拜訪他，並頒發榮譽狀。金英看到江啟臣非常開心，表示：「最高興的事是看到你，最難過的事是中天被關。」金英是中時及中天的忠實閱聽者，家中也訂中國時報，女兒金士偉說，爸爸現在轉電視從51台直接跳53台，看不到中天，很難過。