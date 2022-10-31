自從富士康員工「徒步返鄉潮」開始之後，鄭州周邊多地已開始派車接老鄉回家，但仍有員工選擇繼續待在廠區工作。一位留守員工表示，自己留下來，是為了可以領全額工資，「我現在跑的話，就剩上個月發的底薪當作路費或吃飯用，剩下的錢都要不到了」。

「鄭州發布」10月30日通報，富士康對自願返鄉的員工，將尊重其意願，在落實防控規定的前提下，統一安排人員與車輛，啟動員工點對點返鄉工作。

陸媒紅星新聞報導，家鄉位於河南信陽、現年23歲的馬健（化名），是鄭州富士康豫康北公寓員工，他表示，其所在的7人宿舍目前僅剩他1人。他8月底來到富士康工作，因為富士康工資高，工作2個月可領1萬多元（人民幣）。

馬健直言，「現在留在這裡的，基本都是等差價的，還有說等家鄉的車派車來接的」，他自己選擇留守的原因，是捨不得馬上就要發的工資和補發的小時工差價。此外，他也擔心貿然回家，一旦自己出現症狀，會傳染給家人。

馬健表示，富士康11月5日會把名單給仲介，才能把差價發給他；而7日會發工資，8日出小時工差價名單；陸續這幾天工資和差價都會到帳，「我現在跑的話，就剩上個月發的底薪當作路費或吃飯用，剩下的錢都要不到了」。

馬健認為，大家徒步返鄉的原因，主要是擔心員工公寓區的後勤保障不全。馬健表示，他準備在此輪疫情結束後，領到薪水後返鄉過年。

鄭州富士康員工關懷熱線的一位工作人員表示，已離開的員工如需離職結算工資，需要辦理相關程序；程序是跟線組長報備，然後提出離職申請，離職單正常申請完了，就正常發放。他還說，應該是先會發同工同酬的，若不能滿足小時工補差價的政策，那部分應該是不會發放的。

報導稱，在多個微信群聊中，可見部分徒步返鄉的富士康員工，已經抵達當地隔離點；有人徒步返鄉一天、走路30公里，磨穿了鞋墊，沿途也有當地村民為返鄉者準備食物和水。