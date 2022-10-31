近期高端與指揮中心疫苗採購等過程爆出大量爭議，包括高端二期涉陸資等疑慮。根據媒體28日報導指出，27日深夜傳出指揮中心團隊包括衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝等相關人員一起到前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部，引發關注。國民黨台北市議員候選人高揚凱質疑，雙方不公開對話，這不是黑箱什麼才是黑箱？他呼籲用民主選票的力量，打開民進黨可怕的獨裁黑箱，讓真相可以攤在陽光下。

雖然薛瑞元的說法是「純聊天」，但高揚凱批，這種牽強的解釋，現在恐怕連死忠的塔綠班都不會相信，現任衛福部長大張旗鼓的帶著現任指揮中心指揮官，跑到陳時中的競選總部，只是單純的聊天喝茶。

更有媒體直接指出，薛瑞元是為了高端一事，來找陳時中串供。民進黨在野時的政治鬥爭模式，相信大家都還歷歷在目，民進黨最會的，就是說人家黑箱，這個也黑箱，那個也黑箱。沒想到自己上台後，蔡英文論文封存三十年、疫苗採購封存三十年，什麼東西被質疑，就是封存三十年。高端疫苗弊端連連，近日被媒體提出質疑，現任衛福部長，居然可以直接密會前任衛福部長，然後完全不公開兩個人的對話。

「試問，這不是黑箱，什麼才是黑箱？」高揚凱認為，用雙標來形容民進黨、蔡英文、陳時中，已經不足以說明這個政黨的無恥，這種擁有權力的傲慢，用獨裁者來形容，也毫不過分。高揚凱更希望，民進黨繼續傾全黨之力，把所有的弊端通通封存，不讓人民檢視，因為當人民的怒火爆發後，就是用民主的方式，用選票，來下架這個黑箱專制的政府。用民主的力量，打開民進黨可怕的黑箱，讓真相可以攤在陽光下。

高揚凱相信，只要持續努力，一定會有這一天的到來。順帶一提，今天是高端EUA到期的最後一天，依照民進黨的做法，這個黑箱至少會先黑到選舉結束，親愛的朋友們想要真相，就真的只能靠每個手上的那張選票，用民主的方式，找回屬於中華民國的公理正義。

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