蘇姓助選員開立驗傷單並提告傷害罪。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真）

九合一選舉進入白熱化階段，高雄市鳳山區卻傳出選舉暴力，善美里長候選人尚迪廉31日指控現任里長蔡瑞勳26日晚間出手攻擊自家助選員蘇英三，造成蘇男右胸挫傷及左手翻裂傷，蘇男驗傷並提告傷害罪，警方已受理並正在調閱相關監視器。蔡姓里長也發表回應，表示自己為了善美里服務36年，已不再參與選舉，此次是蘇男主動挑釁才產生口角，對於遭到莫名的抹黑深感痛心。

據了解，蘇男與蔡男似乎4年前就結下樑子，當時蘇男為蔡男的助選員，但蘇男在替蔡男代購某款保健食品時，從中賺取1000多元的差價，使得蔡男心生不滿，2人關係也就此惡化。

尚迪廉表示，26日晚間蘇男陪同自己前往掃街拜票，蔡姓里長騎車經過時，回過頭與蘇男發生爭執，原本蔡男坐在機車上與蘇男互相咆哮，後來就衝下機車毆打蘇男，尚見此情形也趕緊上前將2人架開，蔡男還對著尚男說「你找他（蘇）助選會很倒楣」。

尚迪廉也表示，對於此次紛爭不想參與和干涉，只是不能明白4年之間蔡男從未找過蘇男，怎麼會這次正逢選舉時期就發生這樣的事，認為蔡男只是借題發揮。

蔡姓里長也回應，自己擔任市民代表5屆、善美里長4屆，為善美里民服務36年，因自認年事已高，年初又逢老伴驟逝心力交瘁，主動交棒讓賢年輕人繼續承擔；而里長候選人尚廉迪助理蘇英三疑似上屆里長選舉失利懷恨在心，本屆支持尚廉迪參選里長為求勝選，不明究理挑釁主動讓賢的自己，進而產生口角紛爭，導致自己心情受創導致血壓居高不下，臥病在床。

蔡姓里長深感痛心的表示，自認為民服務一輩子，卻因交棒後的里長選舉，遭受莫名的挑釁、抹黑，因自己年事已高已不再參與里長選舉，更不願捲入里長選舉紛爭，未來願擔任單純的善美里終身志工。