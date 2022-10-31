美國REITs 2022年獲利成長率已上修至13.6％，預估2023年獲利成長率亦可達8％，在歷史平均之上。就評價面來看，投信法人指出，受到連續鷹派升息衝擊，美國REITs自8月來已大幅修正2成，已嚴重超跌，估計10月中開始公布財報後，股市波動將止穩上攻，建議逢低分批布局，以迎接明年多頭行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟仍為世界主要國家中最堅強的，強勢美元將支撐美國購買力並抵免高通膨，經過2～3季庫存調整後，經濟成長將再起。另對市場影響最大的通膨與升息問題，目前預期聯準會的升息終點已落在較高位置，因此隨著波動緩慢下降，股市越至年底震盪向上機率越高，因此，今年第四季是最佳的逢低布局時機。

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金經理人高博深（Tim Gibson）表示，目前市場相當看好REITs資產，自1995年以來，地產類股在高通膨環境表現都相對亮眼，不論經濟處於低度或中度成長，地產類股都有高於所有類股平均報酬率的出色表現。