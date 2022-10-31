通膨與升息議題，影響各產業股價表現，8月至今的股價震盪期，醫療族群展現抗跌性。投信法人指出，健康醫療ETF持續吸引資金穩定流入，價值族群較多的製藥類股支撐力道大，整體醫療產業具有剛性需求，業績下修幅度小，還有包括藥廠成功解盲、醫療新產品推出，加上醫療廠商併購等利多消息，提振醫療產業表現。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰說明，第三季以來像是美國藥廠百健Biogen及日本製藥大廠衛材Eisai共同研發新藥lecanemab，三期臨床試驗達成目標，亦即最終階段臨床試驗確認能有效減緩認知和機能衰退，預計明年3月底前，將會在歐美和日本申請核准，解盲成功消息帶動一波股價反攻。

此外，醫療新產品也備具亮點。另一項產業利多則是醫療廠商併購消息，常李奕翰表示，下半年來包括亞馬遜併購美國會員制連鎖診所One Medical以提供遠距醫療服務等，在此之前亞馬遜則是關閉原有的醫療照護部門，這項購併動作展現其重整醫療照護事業的企圖心。

近幾年全球資金對健康醫療產業高度偏好，常李奕翰說明，今年至10月中旬為止全球健康醫療ETF總共有95億美元的資金流入量，全年預估將可突破百億美元，這將是連續三年流入健康醫療ETF資金突破百億美元，也反應對相關產業投資需求源源不絕。