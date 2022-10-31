巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船31日下午因受到強勁東北季風襲捲，在彰化風場航道東側緩衝區發生主機故障棄船，船上17名船員，其中5人已由長榮公司長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，其餘12人搭救生艇下落不明等待救援。該輪31日晚上8時45分沉沒，海巡署獲報後出動鑑艇漏夜前往搜尋搶救中。

航港局中部航務中心指出，航港局接獲海事中心基隆海岸電台通報，總噸位6186噸級的巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船準備到台中港，31日下午3時10分在彰化風場航道東側緩衝區，距岸14浬處海域發生主機故障棄船；船上17名船員，其中5人由長榮公司長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，其餘12人搭救生艇，下落不明、等待救援。

航港局海事中心已轉報國搜中心。國搜中心表示，空勤總隊派機前往救援，因海象不佳無法救援。另轉知海巡署通報，並請彰化VTS中心持續監控該船動向及回報最新情況，並以無線電向鄰近船舶廣播及個別示警。

航港局中部航務中心說，該中心已成立緊急應變小組處置，請基隆海岸電台轉知「鑫順一號」於棄船前關閉油閥，並攜帶油料紀錄簿，航務中心並發布航船布告，經連繫船代目前由高雄船東連繫拖船業者尋求協助中。

中部航務中心指出，據了解，31日下午3時40分因海上東北季風強勁，風浪大造成貨輪傾斜、船艙進水，17名船員棄船在救生筏上待援。「鑫順一號」持續向西南漂流，其中5人已由長榮公司長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，其餘12人搭救生艇下落不明、等待救援，該輪於晚上8時45分沉沒。

行政院國搜中心已請空勤總隊派機前往救援，因海象不佳無法救援。另轉知海巡署通報晚上9時21分「新竹艦」抵達現場；另晚上9時「台北艦」自台中港出發，預計晚上12時抵達加入搜救。