暌違4年漫威《黑豹》續集《黑豹2：瓦干達萬歲》下月即將上映，瓦干達國王帝查拉死後，帝查拉的妹妹舒莉勢必得承擔更多的責任，因為她聰明、又是第二順位的王室繼承人，雖然她所受的訓練並非成為戰士，為了保衛哥哥摰愛的瓦干達，她必須勇敢抵抗外族侵略。但太拼命受訓的結果，就是讓扮演舒莉的莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）遭受嚴重的創傷。

莉蒂西亞萊特在去年8月在拍攝特技場面時受了重傷，當時她肩膀骨折，還有腦震盪的現象。事故發生後，萊特被送往醫院治療，直到隔年1月才重返劇組，事後萊特提及此事坦承：「這次事故讓我有點退縮，住院期間我有家人和朋友的陪伴，導演瑞安庫格勒一直非常支持我，這讓我充滿從未有的勇氣，於是我挺過來了，當我回到劇組，我感覺我更加強壯。」

莉蒂西亞萊特不僅在陸地上當拼命三娘，還得擊退神秘的水底外族，也就是說舒莉在水裡也要夠強悍。萊特憶起導演瑞安庫格勒打電話給她的場景，在電話那頭問她：「嘿！莉蒂西亞，妳會游泳嗎？」她回：「先生，我一直待在實驗室裡（舒莉經常在實驗室裡研發武器），你還需要我從實驗室裡出來做什麼呢？」於是，所有瓦干達的幹部，都必須在短時間精進游泳技巧，劇組前往亞特蘭大與潛水團隊展開密集訓練，萊特興奮地說：「我最喜歡自由潛水，因為拍片，我又學到了新技能！」

身為帝查拉國王最寵愛的妹妹，對於「黑豹」查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）過世，萊特感觸必然比別人更深，她透露大家帶著傷痛回到了劇組，當她見到扮演母后的安琪拉貝瑟，只能抱著她痛哭，「我每天都很專注在每一場戲、每一個場景，以此貢獻給博斯曼，希望他能因此為我感到驕傲」。

在《黑豹2》裡，觀眾可以見到更多元、層次更豐富的舒莉，並為瓦干達的未來找出答案，「在新一集的電影中，有著很強的主題，你可以看到家庭、愛和關懷，同時也紀念著一位傳奇人物，我覺得電影是寫給博斯曼最美麗的情書」，莉蒂西亞萊特如是說道。《黑豹2：瓦干達萬歲》將於11月9日在台上映。