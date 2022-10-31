《微笑》挑戰觀眾在家觀影恐懼極限。（MyVideo提供）

導演奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）執導《別擔心親愛的》找來「一世代」成員哈利史泰爾斯（Harry Styles）和「二代黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）飾演一對年輕夫妻，上映前就話題不斷，開片首週衝上全美票房冠軍。

2人親密關係與情慾戲受到關注，哈利日前受訪時分享拍攝親密鏡頭的心境，「（拍攝時）確實感覺很敏感，我以前從來沒有在鏡頭前與人接吻，這感覺像是以某種方式把自己一個部份給了出去。」他也坦言，拍攝過程最重要是「彼此信任」，雙方只要一人會感到不舒服，就應該要停下來好好溝通，「演戲有時候的確會讓人感到不舒服，我認為必須投入許多信任，如果你想要毫無保留的演出，那就需要很多的信任。」

有著偶像花美男外型的哈利，這次在片中有幾幕是以骯髒落魄的外型現身，劇組造型師潔咪透露，她為了讓哈利「變醜」嘗試讓他頭髮變得空洞，「但哈利本人的髮量實在太多、太蓬鬆，即使燙直還是看起來很帥」，劇組只好特製一頂稀疏假髮給他戴上，並在拍攝前花兩個小時，在他臉上化上瘡疤，才將他天生麗質的帥樣「毀容」，成為令人印象深刻又衝擊的模樣。《別擔心親愛的》搶先版即將在11月7日上架MyVideo。

以1700萬美元小成本製作的恐怖片《微笑》，上映2週就在全球賣破1億美元，靠著片中「死亡微笑」做足口碑宣傳噱頭。導演帕克菲恩（Parker Finn）近來受訪時，分享如何打造貫串全片的「恐怖笑容」，表示在拍攝前就試過許多種笑法，最後發現要露出令人毛骨悚然笑容，除了要盡可能咧嘴大笑，重要關鍵是在於「眼睛」，「我很肯定這樣笑起來會很荒謬，用一個和笑容完全不搭的死亡凝視，那樣的人臉絕對會讓你不舒服！」該片搶先版也將在11月16日上架MyVideo。

除此之外，由柯震東、徐若瑄主演的愛情電影《初戀慢半拍》、暗黑版灰姑娘《世紀婚魘》、《逃出絕命鎮》導演喬登皮爾的恐怖新作《不！》、蒂妲史雲頓主演的魔幻電影《三千年的渴望》、名導盧貝松把童年經典變噩夢故事的《死噬》、韓國BL天花板《語意錯誤電影版》、韓國史詩級戰爭片《韓山島海戰》、《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》、BBC紀錄片《致敬女王陛下》等，都在11月MyVideo上看得到。

為迎接華語電影最大盛事的金馬獎，連續3年成為官方指定線上直播平台的MyVideo， 11月初將推出「MyVideo金馬館」，集結「我吃了那男孩一整年的早餐」「素還真」等精彩入圍作品線上看，用戶只要觀看MyVideo金馬指定專區任一部電影，還有機會抽中mooInk電子書閱讀器，MyVideo並將於11月19日典禮當天提供高畫質線上直播免費看，邀請大家一同見證影帝影后誕生。