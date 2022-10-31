民進黨基隆市長候選人蔡適應近日發表「通勤族3省方案」政見，短期方案包括提升市公車量能-強化服務品質，R路線由市府接手-徹底解決脫班問題，台鐵月票搭市公車免費-省荷包；中期方案包括推動基北通勤月票方案，持續增加國道快捷公車，開闢市內跨區路線公車；長期方案包括國道一號拓寬、增闢七堵匝道，開放路權，鼓勵雙北聯營公車延伸到基隆，全力推動基隆捷運等，要為通勤的朋友省荷包、省時間、省麻煩。

短期方案要讓基隆市公車服務品質提升，包含：推動市公車的汰換、公車處司機人員的增補計畫，評估近期要汰換15輛的老舊公車，還有市民期盼公車的服務密度提高，所以在經過精算後，要再補足25位的司機，足夠的編制員額才能讓服務提升。再來就是由基隆市公車處全面接管R路線公車，徹底解決R路線脫班嚴重的問題，以及推動台鐵月票搭乘基隆市公車免費的專案，鼓勵民眾搭乘公車轉乘台鐵，減少市區的私人運具，透過市公車服務量能提升，搭配公車轉乘台鐵方案，減輕交通的負荷，會努力在就任市長後兩年內完成。

中期方案關於基北通勤月票方案，尤其是基隆人使用國道客運通勤，適應會協調基北北桃一起坐下來，討論首都圈的通勤月票，還有繼續增加國道的快捷公車，讓通勤的朋友可以有更多的路線使用，減少通勤上班的時間；以及持續開闢市內跨區路線公車，目前僅有801、802、803路線，希望可以再增加三到四條跨區公車，讓基隆市的跨區移動可以更便捷。

長期方案國道一號拓寬的部分，已經通過可行性評估，綜合規劃的部分正在進行，還有增設七堵匝道，基隆市政府的委託規劃案已經決標，適應會持續的接推動，以及開放基隆的路權，讓雙北聯營的公車可以延伸到基隆，基隆的公車也能延伸到雙北。基隆捷運目前正在進行環評，未來綜合規劃、細部規劃，蔡適應都會來協助行政程序，力拚在明年第四季發包動工。有自信讓基隆的交通建設，更符合基隆市民的需求。