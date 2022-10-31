奧斯卡最佳影片《危機倒數》編劇馬克鮑爾（Mark Bower）執導的全新犯罪動作影集《ECHO 3：救援任務》，找來在《玩命關頭》系列電影飾演大反派歐文蕭而受影迷喜愛的路克伊凡斯（Luke Evans），搭擋熱門影集《權力遊戲》飾演龍后情人的傭兵團團長麥可俞斯曼領銜（Michiel Huisman）主演。

故事講述潔西柯林斯（Jessica Collins）飾演的聰明絕頂的科學家安柏徹斯，在哥倫比雅和委內瑞拉的邊界離奇失蹤，她的哥哥班比（路克伊凡斯飾）與丈夫普林斯（麥可俞斯曼飾）都是美國陸軍的精銳突擊隊員，他們好不容易在一場混戰中救出這位共同心愛的女人，卻發現她藏著一個驚天動地、將引爆激戰的秘密。

馬克鮑爾也是記者身分，根據他在戰地的所見所聞所著創作出驚險膽顫的戰地事蹟。今年要再次發揮他熟悉擅長的戰地劇情，靈感取自以色列戰地影集《英雄起飛》（When Heroes Fly），而原著編劇歐姆力吉翁也一同參與改編。《ECHO 3：救援任務》共10集，11月23日首播三集，每週五在Apple TV＋更新。