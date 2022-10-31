中信兄弟靠著江坤宇致勝安，加上呂彥青後援2局無失分，以3比2險勝味全龍，季後挑戰賽3勝1敗搶下另張「台灣大賽」門票，將與樂天桃猿爭冠，儘管成為獲勝的一方，總教練林威助仍不吝嗇給予對手讚美，「味全真的是支很難纏、可敬的球隊，接下來要跟全年第一的球隊交手，還是要戰戰兢兢把每場球打好。」

兄弟首局就靠著陳子豪2分炮取得領先，但領先優勢一度被追平，7局上李振昌在壘上有人時挨轟，下半局兄弟立刻還以顏色，靠著江坤宇關鍵安打打回超前分。

呂彥青8局上面臨一、三壘無人出局的危機，先三振掉吳東融後再讓劉時豪敲出個人單場第3次雙殺打，成功化解失分危機，9局上滿壘危機最後用「再見三振」守住1分領先。

「助總」認為，能夠贏球關鍵還是在呂彥青最後的危機處理及三振，他坦言，今天從第一局開始就十分緊張，「所以我才說對手很難纏，每一場比賽都要戰戰兢兢，相信球員可以表現得很好。」

林威助也提到今天頂替王威晨的黃韋盛表現雖然不突出，但仍正面給予球員肯定，「教練團也有告知，下場的就是教練團有信任，盡力去表現其他就不用想太多，後面還有選手可以頂替上來。」

兄弟明天將全隊休息1天，後天再恢復訓練，接下來就要北上桃園與桃猿爭奪總冠軍，朝著二連霸目標邁進，林威助表示，有缺點就反省一下就好，接下來就向前看，不管事失誤還是打得好，都是要贏4場才能拿到總冠軍，「接下來場場關鍵，一定會有失誤但不用太在意，大家都是職棒球員，相信自己就好。」