同溫層航太空公司(Aerospace company Stratolaunch)有著世界最大型的雙體飛機「大鵬」(Roc)，上周完成了第8次試飛，這次飛行在機身中段的寬闊地帶，掛載著小型高超音速飛行器，而且飛行過程順暢，是個相當有里程碑意義的試驗。

上周五的在莫哈韋沙漠(Mojave Desert)，有著117公尺寛的大鵬飛機，成功地進行它的第8次飛行，中段機翼安裝了名為「泰龍-0」(Talon-0,TA-0)的高超音速飛行器，它的重量3600公斤，飛行持續了5個多小時，高度達到7000公尺，提供了相當重要的空氣動力資料。

首席執行長克拉維爾(Zachary Krevor) 博士說：「看到團隊的辛勤工作變成現實，努力沒有白費，真是令人振奮。」

同溫層航太空公司的太空計畫，與維珍銀河(Virgin Galactic)有些相似，都是利用飛機吊掛小型太空船，當飛行到高空後，小型太空船在點燃火箭引擎一飛衝天。差別在於同溫層航太空公司的母艦飛機相當巨大，因此吊掛的太空船也就能夠有更大的尺寸。

Stratolaunch low approach with Talon

在完成與TA-0的攜帶飛行後，團隊還會試飛幾次以確保安全，然後預計在今年底，進行「分離測試」，也就是大鵬飛機到達高空以後，抛下TA-0，它再以滑翔的方式降落，實驗TA-0的滑翔性能。

TA-0並沒有動力，另一款安裝火箭引擎的TA-1(Talon-1)已經接近完成，預計在明年會進行點火與高超音速飛行測試，它也是一款測試機。實際的量產型是TA-2，這是第一個完全可重複使用的高超音速測試飛行器， TA-3也正在組裝中。