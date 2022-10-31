「米奇與好友chill遊台南」自9月8日在安平遊憩碼頭揭幕，到10月30日為止，至今吸引超過100萬人次的參觀，吸引許多民眾驚呼「好可愛」爭相合影。台南市長黃偉哲今（31）日晚依依不捨地說，就要跟米奇米妮說掰掰了！感謝迪士尼的好夥伴們，帶給我們這些歡樂的時光，期待下次再見！

台南市長黃偉哲於揭幕當天解說，這次展覽籌辦非常久才促成，而且也是迪士尼米奇家族第一次在水上的展覽。他於揭幕典禮致詞時，也一一唸出米奇家族成員的名字，做足功課。

「米奇與好朋友CHILL遊台南」至今吸引超過100萬人次的參觀，深受大小朋友們的歡迎，儘管31日已非活動期間，但台南市政府觀旅局為感謝米奇與好朋友們帶給大家滿滿的美好回憶，晚間6點到8點現場仍將舉辦聲光秀，並邀請大家當晚齊聚安平遊憩碼頭，晚上8點最後一場加碼的Tsum Tsum聲光秀演出時，一起打開手機燈光，用美麗的手機燈海向米奇與好朋友們Say Goodbye，讓活動完美落幕。

黃偉哲今（31）日晚依依不捨地說，就要跟米奇米妮說掰掰了！感謝迪士尼的好夥伴們，帶給我們這些歡樂的時光，歡迎大家一起來上傳你們打卡留念的照片，我們期待下次再見！