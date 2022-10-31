在系列賽開打前就先背著1敗劣勢，味全龍在季後挑戰賽第4戰以2比3惜敗中信兄弟，以系列賽1勝3敗遭到桃代，總教練葉君璋賽後雖直呼可惜，仍給予子弟兵表現肯定，接下來龍隊將展開秋訓，「他們要努力的方向應該滿清楚的，經驗、細節是我們未來要加強的。」

龍隊昨天回到天母主場扳回一城，成功將戰線拉長到洲際決生死。先發投手王維中在首局就挨2分炮讓球隊陷入落後，但龍隊不輕言放棄，7局上靠著吉力吉撈・鞏冠2分炮追平，不過下半局中繼投手林凱威又失守，最終以1分差吞敗。

「今天很可惜，差臨門一腳。」儘管如此，葉總賽後仍肯定子弟兵的表現，「不管是投手、野手都表現得很好，雖然有些狀況，但再強的球員都會，所以我覺得球員表現沒話講。」

事實上龍隊此役全場共敲出12支安打，但卻留下11次殘壘，劉時豪連3打席雙殺打成為致命傷，葉總也解釋為何沒把劉時豪換代打的原因，「他控制球棒的能力在球隊中是好的，但比賽結果很難講，也確實有考慮過他的腳程，但他在投手領導是表現很好，所以我們用他是因為對投手掌握是好的，打擊方面就想說給他一些空間，剛好結果比較差一點。」

今年球季在今天告終，接下來龍隊將展開秋訓，除了幾位比較資深的球員不用參加，剩下有打季後賽的年輕球員將在週日報到，葉君璋說：「接下來他們要努力的方向還滿清楚的，經驗、細節上是我們未來要加強的，今天很多機會能得分卻沒辦法，這就是小細節、要再加油，有經驗、小細節做好那些分數都進得來。」