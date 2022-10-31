LANY主唱保羅（左）及鼓手傑克對於台灣演唱會門票秒殺相當開心。（ Live Nation Taiwan提供）。（Live Nation Taiwan提供）

主唱保羅從一上台就全場嗨跳。（Live Nation Taiwan提供）

加州新生代樂團LANY在今（31日）、明兩天於Zepp New Taipei開唱，共4000名歌迷前來觀賞，是首組邊境防疫規範放寬後入境的歐美樂團。演出前成員主唱保羅（Paul Klein）和鼓手傑克（Jake Goss）接受台灣媒體聯訪，2人都對這次開賣急秒殺的票房佳績感到相當驚訝，嗨喊「一直到現在我們還在試著找出為什麼能在台灣創下這麼好的票房的原因，但當然我們真的超級開心，能夠到一個這麼遠的城市演出，並且完售，這真的是全世界最快樂的感覺」。

5年前就曾來台開唱，保羅對於當時品嘗過的美食念念不忘，直呼：「上次我們不知道有沒有停留24小時？我記得到了飯店後，去了附近的餐廳吃牛肉麵，這是你們很知名的美食對嗎？我記得非常好吃，然後當天晚上就開唱，隔天一早我們就又飛走了。」這次來台天數雖然變多，但依然行程滿檔：「今天因為有一整天的宣傳行程，所以很可惜沒機會到處走走，但我們的團隊成員去了一個寺廟，他們說非常美，如果明天有時間的話我們也想去逛逛，我也很想上去台北101的觀景台看看。」

上週韓國發生梨泰院踩踏事件，時常開演唱會的LANY也特別重視粉絲的安全：「從剛開始辦演唱會時，我們就有特別注意粉絲是否能在安全、舒適的環境觀賞，不會有互相推擠或絆倒的危險。在演唱會途中我們有時候會邀請粉絲一起跳並大聲跟唱，但同時也會鼓勵大家在現場結交朋友，互相照護身邊的人。」LANY表示至今沒有現場太過失控的經驗，傑克說：「我們都會事先與團隊和場館做好準備，以確保現場觀眾的安全。」

今天的萬聖節場，因為LANY提前邀請粉絲扮裝參加，因此現場出現包括巴斯光年、美金100元、皮卡丘、中國殭屍等有趣造型，宛如一個大型萬聖節派對。演唱會以〈You〉開場，主唱保羅從一上台就全場嗨跳，唱到興奮處更直接衝下台和歌迷零距離接觸，他感性地說「來到離家如此遠的地方演唱真的是全世界最棒的一件事，希望今晚可以帶給大家最棒最完美的演出」。

整場演出2人雖然和歌迷對話不多，但卻暗藏許多小巧思，在演唱到〈ex I never had〉時，保羅拿出自己的手機連線拍攝台下畫面在大螢幕上播出，和粉絲互動。演唱〈Made in Hollywood〉時，保羅更突然穿越整個後台衝到二樓觀眾席，給歌迷一個大驚喜，人來瘋的他跨越欄杆整個半身吊在半空中，只為讓每個角度的歌迷都看得到他，還和二樓粉絲親密抱抱，寵粉無極限，掀起全場最高潮。最後以成名曲〈Ilysb〉和歌迷丟上台、象徵LANY粉絲的玫瑰為今晚的演出畫下完美句點。