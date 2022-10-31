國民黨南投縣長候選人許淑華在臉書介紹在地美食，她在晚餐時間到南投市軍功橋旁新開的「炙町燒烤」嚐鮮！串燒搭配特別的燒烤醬料味道非常香，店內用餐環境好，還有很多可以拍照的裝飾，她推薦給三五好友小聚談天的好場所！

另外，她與仁愛鄉長候選人江子信成立聯合競選總部，許淑華對於仁愛鄉1萬多人口中，有1500多名鄉親出席造勢一事十分感動，「11/26後淑華一定會與大家繼續為仁愛服務」！

許淑華除向到場力挺的前高雄市長韓國瑜，贈送吉祥物的縣長林明溱、副議長潘一全、孔文吉、馬文君等人致謝外，也向1500多名到場的仁愛鄉鄉親道謝，她指出在僅1萬多人、面積卻比彰化縣還大的仁愛鄉有這麼多人跋山涉水前去力挺，令她十分感動。

支持許淑華的網友也紛紛在臉書留言，「神力女超人許淑華加油加油加油，要衝刺也要顧好身子骨喔」、「委員辛苦了！加油」、「選情衝刺！補充體力！美食加油！淑華勝利！南投第一！」「每次介紹的美食 都超級棒」、「祝高票當選」！