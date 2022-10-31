沒錢就不要包場求婚！有女子在網上抱怨，她表示收到好友男朋友邀約，對方打算包餐廳向她好友求婚，但是，待她撥出時間答應後，竟然發現還要幫忙平攤當天的「包場」與「現場佈置」費用，每個人需付1100元，讓她相當傻眼；對此，網友也留言表示「直接出賣他要求婚的事」、「打腫臉充胖子，才不要嫁這種人」。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她表示日前收到好友的男朋友邀約，並指出對方欲包下餐廳，並且趁著當天1位朋友生日時向她好友求婚，而且當天也找了雙方的友人到場助陣要炒熱氣氛。

然而，當她撥出時間表示可以參加後，也答應接受需「收費」的狀況，原以為只是餐費自付，但萬萬沒想到竟然是連「包場」、「現場佈置」的費用也包含在裡面，平均每個人欲繳納1100元，讓她非常不滿抱怨，「外縣市往返的車馬費就算了，連場地費都要我們幫你平攤，這有道理嗎？」。

另外，她也提到，為了要求婚現場拍攝畫面好看，若當天下雨時，主辦人希望到場參與者能自備「透明雨傘」，再次讓她傻眼，「若沒有透明傘還要特地去買，應該是你要準備提供給我們才對吧」。

文章一出，網友紛紛留言表示「請問這種誰會去，是他要給去幫忙的人錢吧」、「到底是有沒有心要求婚，自己求婚還要朋友幫忙出錢是怎樣」、「我不會去，然後會叫朋友也不要去，直接讓他求婚開天窗」、「直接出賣他要求婚的事」、「沒錢就不要包場求婚」、「打腫臉充胖子，我才不要嫁這種人」、「女方知道他這麼丟臉嗎」。