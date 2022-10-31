中信兄弟今晚不再讓「聽牌」優勢溜走，呂彥青後援2局無失分，化解失分危機，率隊以3比2淘汰味全龍，他也難得的激動霸氣怒吼，「現階段身為球隊最後一道防線，就是要把自己該做的工作做好，讓球隊贏下勝利。」

呂彥青今天是系列賽首度登板，8局上登板就是球隊1分領先，無人出局一、三壘有人的局面，他先三振掉吳東融，再讓劉時豪敲出個人單場第3次雙殺打，9局上龍隊最後反攻機會，1出局後許基宏發生失誤，呂彥青又因兩次保送形成滿壘，好在他回穩用再見三振化解危機。

「助總」認為，能夠贏球關鍵還是在呂彥青最後的危機處理及三振，8局看到他成功守成後也被鏡頭捕捉到激動拍手，他有些不好意思的笑著說：「因為我覺得那個危機要讓對手不得分很困難，他今天表現得真的很好。」

接替李振昌登板前，教練團叮嚀他一顆一顆去投，不用想太多也不要擔心結果，做好自己該做的就好，「那時候想說最好就是守住領先優勢，最壞就是讓他們打雙殺，被追平但仍瓦解攻勢，很高興我們做到了，是最好的那個劇本。」

成功讓劉時豪敲出雙殺打，但呂彥青誇讚劉時豪那球真的打得很好，「他打過來我沒時間反應，剛好我的手套擺在那裡。」他坦言今天的比賽比自己去年投先發時還要刺激，「今天丟到後面有點小抖，滿亢奮的，還好結果是好的。」

呂彥青也誇讚龍隊是支可敬的對手，「他們很多都是第一次打季後賽，相信他們的年輕球員經過這一次後，明年一定會更加強壯。」接下來兄弟挑戰二連霸要過樂天桃猿這一關，呂彥青說：「延續今天的氣勢去打台灣大賽，贏下4場勝利、拿到二連霸。」