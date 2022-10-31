民進黨南投縣長參選人蔡培慧31日赴仁愛鄉掃街拜票，途中遇到大雨，她表示，「風雨生信心！」「全身都濕了！但很值得！」「堅定向前、不畏風雨、為了南投衝衝衝！」

另外，蔡培慧也感謝Freedy來到集集為她加油，並提醒在座的所有鄉親朋友，南投停滯17年了 真的不能再被耽誤下去！

蔡培慧強調，大家看到烏俄戰爭的歷程，就能深刻體會到民主才是人民能自由生活的核心價值，也是一個國家、一個城市不可或缺的重點。

蔡培慧呼籲，南投人要繼續堅定地秉持「南投要翻轉」的意志力，一起追回南投的光榮吧！