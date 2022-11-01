溫翠蘋外型美豔、身材前凸後翹，當年頂著環球中國小姐亞軍的光環踏入演藝圈，至今51歲仍保養得宜，是演藝圈著名的美魔女之一。剛認愛教授男友的她，近日飛到泰國度假，除了分享當地的美景，也PO出海釣魚的照片，窈窕的體態根本看不出實際的年齡。

溫翠蘋24日開始在社群平台分享在泰國的所見所聞，她先挑戰當地有名的高爾夫球場，再搭遊艇出海釣魚，照片中，溫翠蘋一手拿釣竿，一手拎著上鉤的花身雞魚，面帶笑容地向大家分享戰績。

而她身穿淡黃色低胸小背心，豐滿曲線一覽無遺，下身搭配藍色牛仔短褲，緊緻又修長的美腿白到發光，在甲板上以及駕駛台擺著各種pose，自然流露萬種風情，不愧是中姐亞軍。

許多網友紛紛留言：「我只看到美人魚，就是妳」、「海中女中豪傑」、「乘風破浪的姐姐」、「都沒有變，一樣漂亮」、「不老魔女」。

曾有兩段異國婚姻的溫翠蘋，近日出席班鐵翔演唱會，被問到感情生活，大方承認有教授男友Michael，交往快2年，沒有特別隱瞞，女兒溫心舞也知情。溫翠蘋也透露女兒現在在紐約攻讀表演相關的科系，對演戲、唱歌都很有興趣，未來可能會出道，但目前以學業為主。