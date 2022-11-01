阿中救不起來？民進黨台北市長候選人陳時中選情低迷，而且因為高端等爭議延燒仇恨值，縣市長選戰外溢效應持續發酵。媒體人謝寒冰31日在《大新聞大爆卦》節目指出，陳時中辦了社群之夜等造勢活動，但人氣聲勢都不見起色，目前不但民進黨台中以北有可能全滅，而且陳時中輸給第一名的差距可能會到兩位數。

「找了呱吉、找了沈文程大哥，結果還來那麼少人！」謝寒冰表示，人家隨便一個網紅做個直播都超過他，如果這種情況，民進黨還沒看透，是因為你們這個產品太糟，那民進黨自己年底一定會遭遇到非常嚴重的苦果。

謝寒冰說，據說他們現在台中以北已經全部淪陷了，這是非常可能會發生的事情，基隆現在在誤差範圍之內，非常有可能台中以北全滅，一個都保不住。這種情況下，他們只好每天放一些消息，放消息的目的是什麼？是要強化自己同溫層的信心。

「他們已經無計可施了，所以只好每天喊抗中保台，每天抹黑。」謝寒冰強調，可是這些招在今年選舉不會產生作用，個人覺得陳時中是輸定了，而且跟第一名的差距，可能會輸到兩位數以上。