運彩有所謂的「立柱串關」，今年8月就有購券者在短短的1個星期內以此投注方式抱回2次大獎，共34.5萬元，他到底是怎麼買的，今天就來跟大家分享一下。

運彩「立柱串關」抱回34.5萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩「立柱串關」顧名思義是指購券者在投柱「串關」時，把最有勝算的投注選項當作「柱仔」(俗稱「主支」)，再分別去跟不同的投注選項(副支)進行串關的一種投注方式，除可提高中獎的金額外，也可增加中獎的機會。舉個例來說，如果有3場比賽A、B及C，你對A場比賽較有把握，想個別與B及C場進行串2關投注，只要填在同1張投注單上並將A場比賽的「立柱」欄位劃記即可，依此類推，想個別與其他7場進行串2關投注，也都只要劃記在同1張投注單就好，相當方便。

投注「立柱串關」

運彩立柱

今年8月板橋的投注站有位購券者以「立柱串關」的投注方式，短短的1個星期內就抱回2次大獎，第1次是8/12投注300元中了18萬元獎金，第2次是8/18同樣投注300元中了16.5萬，2次合計中獎34.5萬元。這2次的投注內容分別是1.「普埃布拉Vs. 蒂華納 正確比數3：3賠率60倍」(主支)串「聖羅倫佐Vs. 佩卓納托 正確比數3：2賠率32倍、3：3賠率65倍、2：3賠率30倍」(副支)，共3個組合，每組合100元，共投注300元；以及2.「普馬斯Vs. 聖路易競技 正確比數2：3賠率30倍」(主支)串「薩斯菲爾德Vs. 阿爾多希維 正確比數3：2賠率32倍、3：3賠率100倍、2：3賠率50倍」(副支)，共3個組合，每組合100元，共投注300元，比賽結果2張彩券的「主支」都命中也分別各串中1個「副支」，讓他1個星期內就開心中得18萬元及16.5萬元的高額獎金。

「立柱串關」說例

300元抱回18萬元獎金

300元抱回16.5萬元獎金

從他這2張中獎的投注內容中可以看出2個眉角：1.採「立柱串關」投注方式，先挑1場最有把握的賽事選項當「主支」，再挑另一場賽事的3個選項當「副支」，兩兩進行串關；2.專挑賠率相對高的足球「正確比數」玩法，特別喜歡鎖定2:3、3:3以及3:2等3個選項進行投注。提供大家參考。

300元抱回18萬元獎金彩券

300元抱回16.5萬元獎金彩券