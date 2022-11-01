全球經濟衰退雜音浮現，《日經中文網》以「世界經濟正靠近最黑暗時刻」為題發表文章，強調目前各國面臨的困境恐比過去2008年金融危機更加嚴重，支撐世界經濟的國家如今紛紛面臨災難。國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas也警告最糟糕的情況尚未到來，預測2023年已開發國家的經濟增速將放緩至1.1％，中國也僅為4.4％。

報導指出，嚴重的能源價格高漲讓民眾的生活捉襟見肘，無論外界怎麼譴責進攻烏克蘭的俄羅斯，也無法消除各國的不安，無奈的是，面對約半個世紀來最嚴重的高通膨，也只能採取冷卻經濟的手段，因為採取刺激經濟的貨幣寬鬆政策和追加財政支出，恐會產生相反的效果，如果像以往發生危機時那樣採取大膽的行動，將導致通膨進一步加劇。

報導進一步提到，支撐世界經濟的國家紛紛面臨災難，美國因物價走高引起工資上漲等連鎖反應，聯準會在短短一年內升息3％，力度比任何國家都要大，中國則因為防疫封控、房地產泡沫的影響，以及人口老齡化，較難指望再次用高成長支撐世界經濟。至於新興市場國家，在美國大幅升息和美元走強的反作用下，陷入本國貨幣貶值和利率上漲的連鎖反應中，甚至可能出現債務危機。

雖然各國對美元走強感到擔憂，但美國總統拜登則斷言不擔憂美元走強，並認為真正問題是其他國家的發展和健全的政策不足。報導提到，美國11月8日「期中選舉」在即，將無暇顧及他國。

美元走強衝擊其他非美貨幣表現弱勢，其中日元貶值創下了32年以來的水平，即使政府祭出買入日元、賣出美元的匯率干預措施也沒有起到作用。報導認為，全球強國政策不一致和缺乏溝通，世界經濟已陷入難以打開視野的困局。